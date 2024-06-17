Уханов Александр 09.04.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уханов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уханова Агата Александровна

Мать ребёнка: Ухановаа Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уханов Наум Александрович

Мать ребёнка: Ухановаа Мария

Рождение ребёнка
15.08.?

Дочь: Уханова Полина Александровна

Мать ребёнка: Ухановаа Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухановаа Мария

Рождение ребёнка
01.01.2002

Сын: Уханов Саввелий Александрович

Мать ребёнка: Ухановаа Мария

Рождение ребёнка
25.08.2005

Сын: Уханов Захар Александрович

Мать ребёнка: Ухановаа Мария

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