Уханов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уханова Агата Александровна
Мать ребёнка: Ухановаа Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уханов Наум Александрович
Мать ребёнка: Ухановаа Мария
Рождение ребёнка
15.08.?
Дочь: Уханова Полина Александровна
Мать ребёнка: Ухановаа Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ухановаа Мария
Рождение ребёнка
01.01.2002
Сын: Уханов Саввелий Александрович
Мать ребёнка: Ухановаа Мария
Рождение ребёнка
25.08.2005
Сын: Уханов Захар Александрович
Мать ребёнка: Ухановаа Мария