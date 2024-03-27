Сарвизямал Мухаметшарип Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарвизямал Мухаметшарип Кызы

Сарвизямал Мухаметшарип Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мухаметшарип Биккеня Улы

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
1878

Муж: Сабит Сайфулла Улы Чукуш

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1879

Сын: Галлям Сабит Улы

Отец ребёнка: Сабит Сайфулла Улы Чукуш

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1881

Сын: Габделхак Сабит Улы

Отец ребёнка: Сабит Сайфулла Улы Чукуш

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шамсикамал Сабит Улы

Отец ребёнка: Сабит Сайфулла Улы Чукуш

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close