Сарвизямал Мухаметшарип Кызы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мухаметшарип Биккеня Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
1878
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1879
Сын: Галлям Сабит Улы
Отец ребёнка: Сабит Сайфулла Улы Чукуш
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1881
Сын: Габделхак Сабит Улы
Отец ребёнка: Сабит Сайфулла Улы Чукуш
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шамсикамал Сабит Улы
Отец ребёнка: Сабит Сайфулла Улы Чукуш
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно