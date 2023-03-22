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Клитончик Иосиф Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1988

Дата смерти

22.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1907

Сын: Клитончик Иван Иосифович

Мать ребёнка: Клитончик Варвара

Кондерщина Виленская губерния Диснянский уезд Друйская волость
Военная служба
1914
Кондерщина Друйская волость Диснянский уезд
Смерть
22.07.1968
Рождение
17.04.1988

Отец: не указан

Мать: не указана