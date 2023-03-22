Клитончик Иосиф Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1988
Дата смерти22.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1907
Мать ребёнка: Клитончик Варвара
Кондерщина Виленская губерния Диснянский уезд Друйская волость
Военная служба
1914
Кондерщина Друйская волость Диснянский уезд
Смерть
22.07.1968
Рождение
17.04.1988
Отец: не указан
Мать: не указана