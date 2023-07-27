Чухарев Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1910
Рождение ребёнка
28.10.1913
Дочь: Озорнина Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1919
Дочь: Нина Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1923
Сын: Чухарев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Физа Петровна
Смерть
Неизвестно