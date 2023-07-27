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Чухарев Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1910

Сын: Чухарев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1913

Дочь: Озорнина Клавдия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1919

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1923

Сын: Чухарев Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Физа Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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