Назарова (Карпова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиМежду ?.06.2011 и ?.07.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Карпов Григорий
Мать: Карпова Агриппина
Бракосочетание
С 1940 по 1945
Рождение ребёнка
05.06.1945
Сын: Назаров Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
21.04.1947
Сын: Назаров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
16.07.1949
Дочь: Сингаева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
13.02.1951
Сын: Назаров Александр Иванович
Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
09.04.1953
Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич
Родился или 9 или 25 апреля, в документах по разному
Рождение ребёнка
27.01.1955
Дочь: Орлова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
07.04.1957
Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
28.11.1958
Дочь: Малыхина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
03.11.1960
Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич
Смерть
Между ?.06.2011 и ?.07.2011