Назарова (Карпова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Карпова) Мария Григорьевна

Место рождения

Богоявленское, Богоявленская волость, Моршанский уезд

Дата рождения

1922

Дата смерти

Между ?.06.2011 и ?.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Карпов Григорий

Мать: Карпова Агриппина

Богоявленское, Богоявленская волость, Моршанский уезд
Бракосочетание
С 1940 по 1945

Муж: Назаров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
05.06.1945

Сын: Назаров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич

Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.04.1947

Сын: Назаров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич

Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.07.1949

Дочь: Сингаева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич

Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.02.1951

Сын: Назаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич

Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.04.1953

Сын: Назаров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич

Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Родился или 9 или 25 апреля, в документах по разному
Рождение ребёнка
27.01.1955

Дочь: Орлова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич

Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.04.1957

Сын: Назаров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич

Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.11.1958

Дочь: Малыхина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич

Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.11.1960

Сын: Назаров Евгений Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Матвеевич

Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между ?.06.2011 и ?.07.2011
Подъём, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область