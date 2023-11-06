Абышева Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абышева Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1978

Отец: Ситник Виктор Михайлович

Мать: Ситник Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
10.07.2002

Дочь: Абышева Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: Абышев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
04.06.2011

Дочь: Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.01.2018

Дочь: Овсянникова Александра Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.10.2020

Сын: Овсянников Ростислав Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Александр Федорович

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