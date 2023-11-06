Абышева Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1978
Рождение ребёнка
10.07.2002
Дочь: Абышева Валерия Алексеевна
Отец ребёнка: Абышев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.06.2011
Дочь: Екатерина Витальевна
Рождение ребёнка
27.01.2018
Дочь: Овсянникова Александра Александровна
Рождение ребёнка
15.10.2020
Сын: Овсянников Ростислав Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Бракосочетание
Неизвестно