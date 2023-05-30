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Панасюк Пелагея
Панасюк Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Панасюк МУЖ
Мать
Панасюк (Олендар) Данута Эдуардовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Панасюк МУЖ
Мать:
Панасюк Данута Эдуардовна
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