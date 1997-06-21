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Карасенко Георгий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1997

Отец: Мусихин Виктор Григорьевич

Мать: Карасенко Олеся Владимировна

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