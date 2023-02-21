Бородкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородкин Александр

Бородкин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Мария

Мать ребёнка: Яковлева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюра)

Мать ребёнка: Яковлева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Яковлева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Яковлева Ирина

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