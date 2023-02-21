Бородкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепикова Мария
Мать ребёнка: Яковлева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра)
Мать ребёнка: Яковлева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Яковлева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Яковлева Ирина