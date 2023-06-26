Изотова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 12.04.? по Неизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 12.04.? по Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1938
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Родился в г.Сясьстрой , с его слов ,,Сясьские рядки,,
Рождение ребёнка
19.01.?
Дочь: Римаш Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.01.?
Дочь: Тавгень Галина Николаевна
Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Проживала с семьёй в Карелии, Лахденпохский район, г.Лахденпохья ул.Молодежная д.8(дом был финский), в дальнейшем продан дочками Валентиной и Галей