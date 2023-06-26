Изотова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 12.04.? по Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 12.04.? по Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1938

Сын: Кононов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Родился в г.Сясьстрой , с его слов ,,Сясьские рядки,,
Рождение ребёнка
19.01.?

Дочь: Римаш Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Рождение ребёнка
19.01.?

Дочь: Тавгень Галина Николаевна

Отец ребёнка: Кононов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Проживала с семьёй в Карелии, Лахденпохский район, г.Лахденпохья ул.Молодежная д.8(дом был финский), в дальнейшем продан дочками Валентиной и Галей