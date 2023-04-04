Бахметева (Засецкая) Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Сын: Бахметев Григорий Амфилохиевич
Отец ребёнка: Бахметев Амфилохий (Филофей) Никитич
Рождение ребёнка
1693
Сын: Бахметев Иван Амфилохиевич
Отец ребёнка: Бахметев Амфилохий (Филофей) Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахметев Амфилохий (Филофей) Никитич
Смерть
Неизвестно