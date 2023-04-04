Бахметева (Засецкая) Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахметева (Засецкая) Матрена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1693 г.р.
1693 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Бахметев Григорий Амфилохиевич

Отец ребёнка: Бахметев Амфилохий (Филофей) Никитич

Рождение ребёнка
1693

Сын: Бахметев Иван Амфилохиевич

Отец ребёнка: Бахметев Амфилохий (Филофей) Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахметев Амфилохий (Филофей) Никитич

Смерть
Неизвестно