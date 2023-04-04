Бахметева (Засецкая) Матрена Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бахметева (Засецкая) Матрена Семеновна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Бахметев Григорий Амфилохиевич1693 г.р.
Бахметев Иван Амфилохиевич1693 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахметев Амфилохий (Филофей) Никитич

Рождение ребёнка
1693

Сын: Бахметев Григорий Амфилохиевич

Отец ребёнка: Бахметев Амфилохий (Филофей) Никитич

Рождение ребёнка
1693

Сын: Бахметев Иван Амфилохиевич

Отец ребёнка: Бахметев Амфилохий (Филофей) Никитич

Смерть
Неизвестно

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