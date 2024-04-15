Цыпухина Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпухина Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Фоминична

Отец ребёнка: Цыпухин Фома Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Цыпухин Селиверст Фомич

Отец ребёнка: Цыпухин Фома Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыпухин Фома Иванович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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