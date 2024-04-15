Цыпухина Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Фоминична
Отец ребёнка: Цыпухин Фома Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Цыпухин Фома Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно