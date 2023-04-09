Запрягаева Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Запрягаева Пелагея
Отец ребёнка: Запрягаев Иван Фролович
Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Запрягаева Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Запрягаев Иван Фролович
Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1829
Сын: Запрягаев Николай Иванович
Отец ребёнка: Запрягаев Иван Фролович
Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Запрягаев Иван Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно