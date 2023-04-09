Запрягаева Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапрягаева Парасковья

Запрягаева Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Запрягаева Пелагея

Отец ребёнка: Запрягаев Иван Фролович

Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Запрягаева Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Запрягаев Иван Фролович

Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Запрягаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Запрягаев Иван Фролович

Вытегодский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Фролов Степан Иванович

Отец ребёнка: Запрягаев Иван Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запрягаев Иван Фролович

Смерть
Неизвестно