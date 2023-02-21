Шабардин Гордей Федотов
Место рожденияд. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Дата рожденияВычислено 1745 ст.
Дата смертиОколо 1784 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1745 ст.
Отец: Шабардин Федот -
Мать: не указана
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Около 1784 ст.