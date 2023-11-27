(Кенжебаева) Даметкен
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.07.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1968
Сын: Кенжебаев Базарбай
Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манар
Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муханова Сауле
Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майра
Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кенжебаев Ержан
Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуля
Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагалбаева Айша
Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кенжебаев Рамазан
Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кенжебаев Бауржан
Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса
Смерть
Неизвестно