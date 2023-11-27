(Кенжебаева) Даметкен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кенжебаева) Даметкен

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.07.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
30.06.1968

Сын: Кенжебаев Базарбай

Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манар

Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муханова Сауле

Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майра

Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кенжебаев Ержан

Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуля

Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагалбаева Айша

Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кенжебаев Рамазан

Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кенжебаев Бауржан

Отец ребёнка: Кенжебаев Мусса

Смерть
Неизвестно
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