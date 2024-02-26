Чурилина Марья Ильина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Илья Михайлов (Ич)
Мать: Марфа Филимонова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Леонова (Чурилина) Акулина Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Никитин (Ович)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Чурилин Иван Никитин (Ович)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
22.03.1851 ст.
Сын: Чурилин Гавриил Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Никитин (Ович)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Чурилин Василий Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Никитин (Ович)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно