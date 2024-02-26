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Чурилина Марья Ильина (Чна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Илья Михайлов (Ич)

Мать: Марфа Филимонова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Иван Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Леонова (Чурилина) Акулина Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Никитин (Ович)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Никитин (Ович)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
22.03.1851 ст.

Сын: Чурилин Гавриил Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Никитин (Ович)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Чурилин Василий Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Никитин (Ович)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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