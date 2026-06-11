Карачевцев Степан Максимов
мужской, родился 1666
умер Неизвестно
ОтецКарачевцев Максим ВасильевНеизвестно г.р.
Дети
Карачевцев Тимофей СтепановНеизвестно г.р.
Карачевцев Федор СтепановНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Карачевцев Максим Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачевцев Федор Степанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачевцев Тимофей Степанов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно