Карачевцев Степан Максимов 1666 — найти родственников по фамилии на Familio

Карачевцев Степан Максимов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1666

умер Неизвестно

Отец
Карачевцев Максим ВасильевНеизвестно г.р.
Дети
Карачевцев Тимофей СтепановНеизвестно г.р.
Карачевцев Федор СтепановНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Карачевцев Максим Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачевцев Федор Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачевцев Тимофей Степанов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.