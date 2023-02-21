Клинникова Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинникова Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1878 ст.

Дочь: Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Клинников Филипп Григорьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1880 ст.

Дочь: Клинникова Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Клинников Филипп Григорьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1884 ст.

Сын: Клинников Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Клинников Филипп Григорьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Клинникова Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Клинников Филипп Григорьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинников Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Клинников Филипп Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинников Филипп Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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