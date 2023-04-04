Поливанов Василий Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецПоливанов Иван АкинфовичНеизвестно г.р.
Дети
Поливанов Константин ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поливанов Иван Акинфович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Константин Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно