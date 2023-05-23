Бирюков Виктор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1931
Дата смерти13.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1957
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
03.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.10.1994
Малые Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
Неизвестно