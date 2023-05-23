Бирюков Виктор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Виктор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1931

Дата смерти

13.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1957

Сын: Бирюков Юрий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
03.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.10.1994
Малые Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
Неизвестно