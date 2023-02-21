Колупаев Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колупаев Алексей Олегович
Мать ребёнка: Беловолова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колупаева Ирина Олеговна
Мать ребёнка: Беловолова Мария Михайловна
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край