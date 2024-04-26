Старченко (Бученок (Быченок)) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старченко (Бученок (Быченок)) Елена Григорьевна

Место рождения

Глинное, Россия

Дата рождения

Около ?.04.1912

Дата смерти

Около 1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1912

Отец: Бученок Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисименко (Старченко) Татьяна

Отец ребёнка: Старченко Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старченко Владимир

Отец ребёнка: Старченко Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старченко Ефим

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Воронина (Старченко) Мария

Отец ребёнка: Старченко Ефим

Рождение ребёнка
30.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старченко Ефим

Рождение ребёнка
20.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старченко Ефим

Смерть
Около 1988

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