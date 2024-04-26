Старченко (Бученок (Быченок)) Елена Григорьевна
Место рожденияГлинное, Россия
Дата рожденияОколо ?.04.1912
Дата смертиОколо 1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1912
Отец: Бученок Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисименко (Старченко) Татьяна
Отец ребёнка: Старченко Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старченко Владимир
Отец ребёнка: Старченко Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старченко Ефим
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Воронина (Старченко) Мария
Отец ребёнка: Старченко Ефим
Рождение ребёнка
30.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старченко Ефим
Рождение ребёнка
20.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старченко Ефим
Смерть
Около 1988