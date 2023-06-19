Подлесный Григорий Владимирович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Подлесная Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Подлесная Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
06.06.1918
Дочь: Подлесная Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Подлесная Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно