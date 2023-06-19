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Подлесный Григорий Владимирович

Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Между 1870 и 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1880 и 1900 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Подлесная Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Подлесная Наталья Владимировна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1918

Дочь: Подлесная Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Подлесная Наталья Владимировна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлесная Наталья Владимировна