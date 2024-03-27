Тимушев Абубакир
Место рожденияСаратовская губ., Хвалынский уезд, Дворянско-Терешанская вол., с. Старозеленское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Саратовская губ., Хвалынский уезд, Дворянско-Терешанская вол., с. Старозеленское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимушев Люкман Абубакирович
с.Старозеленское, Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимушев Талгат
Саратовская губ., Хвалынский уезд, Дворянско-Терешанская вол., с. Старозеленское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимушев Талиб
Саратовская губ., Хвалынский уезд, Дворянско-Терешанская вол., с. Старозеленское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимушев Батырхан
Саратовская губ., Хвалынский уезд, с.Старое Зеленое
Смерть
Неизвестно