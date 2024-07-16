Магницкий Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1868
Дата смерти13.01.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1868
Образование
С 1890
Владимирская Духовная Семинария
Бракосочетание
02.09.1891
Рождение ребёнка
12.03.1893
Дочь: Волоцкая (Магницкая) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Магницкий Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1901
Дочь: Приклонская (Магницкая) Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сперанская (Магницкая) Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1908
Сын: Магницкий Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна
Смерть
13.01.1941
Причина смерти: был репрессирован, в тюрьме ослеп
Похороны
Неизвестно
с.Новошино