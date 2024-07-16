Магницкий Михаил Васильевич 02.11.1868 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМагницкий Михаил Васильевич

Магницкий Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1868

Дата смерти

13.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1868

Отец: Магницкий Василий Платонович

Мать: Магницкая Анна Евлампиевна

Образование
С 1890
Владимирская Духовная Семинария
Бракосочетание
02.09.1891

Жена: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна

Новошино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1893

Дочь: Волоцкая (Магницкая) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна

Новошино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Магницкий Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна

Новошино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1901

Дочь: Приклонская (Магницкая) Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна

Новошино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сперанская (Магницкая) Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна

Новошино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.06.1908

Сын: Магницкий Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна

Новошино, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
13.01.1941
Новошино, Навашинский, Нижегородская область
Причина смерти: был репрессирован, в тюрьме ослеп
Похороны
Неизвестно
с.Новошино

Мы используем куки для улучшения работы сайта.