Ерофеев Ефим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерофеев Ефим

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

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1830 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Татьяна

Рождение ребёнка
1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Татьяна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.03.1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Татьяна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.05.1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Татьяна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.04.1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Татьяна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.02.1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Татьяна

Рождение ребёнка
10.11.1830

Сын: Ефимов Родион

Мать ребёнка: Федорова Татьяна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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