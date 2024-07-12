Ерофеев Ефим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Татьяна
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
13.03.1820
Рождение ребёнка
29.05.1823
Рождение ребёнка
21.04.1825
Рождение ребёнка
05.02.1827
Рождение ребёнка
10.11.1830
Сын: Ефимов Родион
Мать ребёнка: Федорова Татьяна
Смерть
Неизвестно