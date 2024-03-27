Аляутдинов Аймалетдин
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Абдулла
Мать ребёнка: Аляутдинова Халифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Сафа
Мать ребёнка: Аляутдинова Халифя
Рождение ребёнка
08.03.1924
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
05.04.1937
Рождение ребёнка
25.09.1943
Смерть
1946
Москва, город федерального значения Москва