Аляутдинов Аймалетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдинов Аймалетдин

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Абдулла

Мать ребёнка: Аляутдинова Халифя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Сафа

Мать ребёнка: Аляутдинова Халифя

Рождение ребёнка
08.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляутдинова Халифя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляутдинова Халифя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляутдинова Халифя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляутдинова Халифя

Смерть
1946
Москва, город федерального значения Москва

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