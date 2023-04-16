Летавина Капитолина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетавина Капитолина Архиповна

Летавина Капитолина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Летавин Михаил Андрианович

Отец ребёнка: Летавин Андриан Архипович

Подгорная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летавин Андриан Архипович

Смерть
Неизвестно