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Федор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Илья Митрофанович

Мать: Агафья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Доремерин Федорович

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ефимий Федорович

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Федорвна

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агрепина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1864

Сын: Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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