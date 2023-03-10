Федор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Илья Митрофанович
Мать: Агафья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Доремерин Федорович
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ефимий Федорович
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Федорвна
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агрепина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Игнатий Федорович
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно