Шекин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Шекин Василий
Арест
29.07.1937
Осуждение
20.09.1937
Осужд. 1937.09.20 тройка при УНКВД Калининской обл.. Обв. б/ст Приговор: 5 лет л/с
Реабилитация осужденного
02.02.1996
Реаб. 1996.02.02, основание: реабилитирован [Книга памяти Псковской обл.]
Смерть
Неизвестно