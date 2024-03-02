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Шекин Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Шекин Василий

Мать: не указана

Арест
29.07.1937
Осуждение
20.09.1937
Осужд. 1937.09.20 тройка при УНКВД Калининской обл.. Обв. б/ст Приговор: 5 лет л/с
Реабилитация осужденного
02.02.1996
Реаб. 1996.02.02, основание: реабилитирован [Книга памяти Псковской обл.]
Смерть
Неизвестно
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