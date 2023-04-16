Архипцев Устин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипцев Устин Сергеевич

Архипцев Устин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Архипцев Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипцев Владимир Устинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипцев Николай Устинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1974