Архипцев Устин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Архипцев Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипцев Владимир Устинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипцев Николай Устинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1974