Йелита-фон-Вольский Николай Адольфович
Место рожденияКурляндская губерния
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Курляндская губерния
Место жительства
С 1885 по 1894
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1894
Киев
Место жительства
С 1897
Место жительства
С 1901 по 1905
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1905 по 1907
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1907 по 1917
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно