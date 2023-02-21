Йелита-фон-Вольский Николай Адольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Йелита-фон-Вольский Николай Адольфович

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Место рождения

Курляндская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Курляндская губерния
Место жительства
С 1885 по 1894
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1894
Киев
Место жительства
С 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901 по 1905
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1905 по 1907
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1907 по 1917
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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