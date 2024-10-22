Ямбаков Ямбак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямбаков ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ямбакова) Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ямбакова) Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямбаков Алексей Ямбакович
Мать ребёнка: не указана
Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно