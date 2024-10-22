Ямбаков Ямбак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямбаков Ямбак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямбаков ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ямбакова) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ямбакова) Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямбаков Алексей Ямбакович

Мать ребёнка: не указана

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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