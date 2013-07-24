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Андросик Софья Александровна
Андросик Софья Александровна
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Место рождения
Дубна
, Дубна, Московская область
Дата рождения
24.07.2013
Пол
Женский
Отец
Андросик Александр Иванович
1968 г.р.
Мать
Андросик (Ветошкина) Ольга Викторовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2013
Отец:
Андросик Александр Иванович
Мать:
Андросик Ольга Викторовна
Дубна
, Дубна, Московская область
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