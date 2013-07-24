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Андросик Софья Александровна

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Место рождения

Дубна, Дубна, Московская область

Дата рождения

24.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2013

Отец: Андросик Александр Иванович

Мать: Андросик Ольга Викторовна

Дубна, Дубна, Московская область
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