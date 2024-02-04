Шашкова Соломонида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова Соломонида Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1897 ст.

Сын: Шашков Иван Александрович

Отец ребёнка: Шашков Александр Васильевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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