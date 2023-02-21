Фильберт Кондрат Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильберт Кондрат Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Фильберт Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1932

Дочь: Фильберт Лидия Кондратьевна

Мать ребёнка: Фильберт Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фильберт Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фильберт Лидия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
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