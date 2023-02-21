Фильберт Кондрат Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Фильберт Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1932
Дочь: Фильберт Лидия Кондратьевна
Мать ребёнка: Фильберт Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фильберт Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фильберт Лидия Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно