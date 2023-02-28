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Фадеев Александр Иванович

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

25.02.1862

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1862

Отец: Фадеев Иван Кузьмич

Мать: Фадеева Аполлинария Тимофеевна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Бракосочетание
1898

Жена: Фадеева Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
16.07.1900

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна

Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Фадеев Александр (ст.) Александрович

Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фадеев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
Развод
Неизвестно

Жена: Фадеева Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kashtelian Анacтacия Александровна

Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
революционер,
Смерть
1916
Тверская Губерния
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