Фадеев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения25.02.1862
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1862
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
16.07.1900
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Фадеев Александр (ст.) Александрович
Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фадеев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна
Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kashtelian Анacтacия Александровна
Мать ребёнка: Фадеева Антонина Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
революционер,
Смерть
1916
Тверская Губерния