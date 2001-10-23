Живернюк (Лысакова) Акулина Ильична
Место рождения
Дата рождения17.06.1911
Дата смерти23.10.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
11.04.1931
Рождение ребёнка
04.08.1937
Рождение ребёнка
05.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Василий
Рождение ребёнка
11.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Живернюк Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Василий
Смерть
23.10.2001
Суходолье, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область