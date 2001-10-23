Живернюк (Лысакова) Акулина Ильична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живернюк (Лысакова) Акулина Ильична

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Место рождения

Золотое

Дата рождения

17.06.1911

Дата смерти

23.10.2001

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911

Отец: Лысаков Илья Сергеевич

Мать: Лысакова Татьяна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвостов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
11.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвостов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвостов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Василий

Рождение ребёнка
11.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Живернюк Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвостов Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живернюк Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Василий

Смерть
23.10.2001
Суходолье, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
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