Алексеева Дарья Осиповна
Место рожденияВеликие луки. Псковская область
Дата рождения1895
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Алексеев Осип
Мать: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Романец Николай Васильевич
Отец ребёнка: Романец Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1924
Дочь: Романец Галина Васильевна
Отец ребёнка: Романец Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.10.1926
Дочь: Романец Елена Васильевна
Отец ребёнка: Романец Василий Дмитриевич
горошино
Рождение ребёнка
14.12.1928
Дочь: Романец Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Романец Василий Дмитриевич
село горошино полтавская обл
Смерть
1938