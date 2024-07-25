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Алексеева Дарья Осиповна

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Место рождения

Великие луки. Псковская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Алексеев Осип

Мать: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романец Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Романец Николай Васильевич

Отец ребёнка: Романец Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.12.1924

Дочь: Романец Галина Васильевна

Отец ребёнка: Романец Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.10.1926

Дочь: Романец Елена Васильевна

Отец ребёнка: Романец Василий Дмитриевич

горошино
Рождение ребёнка
14.12.1928

Дочь: Романец Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Романец Василий Дмитриевич

село горошино полтавская обл
Смерть
1938

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