Плотникова (Норкина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Норкина) Галина Ивановна

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Место рождения

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.06.1921

Дата смерти

15.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1921

Отец: Норкин Иван

Мать: не указана

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
25.01.1948

Сын: Плотников Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Плотников Анатолий Александрович

Кардымово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1949

Дочь: Плотникова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Плотников Анатолий Александрович

Смерть
15.05.2017

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