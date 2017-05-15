Плотникова (Норкина) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.06.1921
Дата смерти15.05.2017
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1921
Отец: Норкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1948
Сын: Плотников Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Плотников Анатолий Александрович
Кардымово, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1949
Дочь: Плотникова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Плотников Анатолий Александрович
Смерть
15.05.2017