Мардиев Завдат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардиев Завдат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мардеев Хузиахмет

Мать: не указана

Смерть
1998