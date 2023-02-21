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Филимонов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1979

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
20.04.2002

Жена: не указана

Бракосочетание
20.04.2002

Жена: Филимонова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.2002

Дочь: Филимонова Александра Александровна

Мать ребёнка: Филимонова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
12.01.2006

Сын: Филимонов Антон Александрович

Мать ребёнка: Филимонова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.2011

Дочь: Филимонова Анна Александровна

Мать ребёнка: Филимонова Наталья Николаевна

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