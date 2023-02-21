Филимонов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1979
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.04.2002
Жена: не указана
Бракосочетание
20.04.2002
Рождение ребёнка
23.10.2002
Дочь: Филимонова Александра Александровна
Мать ребёнка: Филимонова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
12.01.2006
Сын: Филимонов Антон Александрович
Мать ребёнка: Филимонова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.2011
Дочь: Филимонова Анна Александровна
Мать ребёнка: Филимонова Наталья Николаевна