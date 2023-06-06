Ивон ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивон ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1945

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1945

Отец: Ивон ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ

Мать: Ивон АНАСТАСИЯ СЕМЁНОВНА

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивон ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
13.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивон ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивон ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА