Ивон ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1945
Отец: Ивон ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ
Мать: Ивон АНАСТАСИЯ СЕМЁНОВНА
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивон ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
13.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивон ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивон ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА