Носова (Носова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носов Тарас
Мать: Носова Екатерина
Рождение ребёнка
21.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий
Мочище Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
Около 1954
Причина смерти: Рак