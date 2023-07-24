Носова (Носова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Носова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носов Тарас

Мать: Носова Екатерина

Рождение ребёнка
21.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий

Мочище Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
Около 1954
Причина смерти: Рак
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