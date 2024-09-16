Бойко Василий Васильевич
Место рожденияСофиевка село, Днепропетровская область
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1958
Мать ребёнка: Бойко (Солодкая) Тамара Порфирьевна
Рождение ребёнка
09.11.1964
Дочь: Селезнева (Бойко) Виктория Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно