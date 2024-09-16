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Бойко Василий Васильевич

Место рождения

Софиевка село, Днепропетровская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1958

Сын: Бойко Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Бойко (Солодкая) Тамара Порфирьевна

Рождение ребёнка
09.11.1964

Дочь: Селезнева (Бойко) Виктория Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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