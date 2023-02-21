Стенюшкин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенюшкин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1999

Сын: Стенюшкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Стенюшкина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стенюшкина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Стенюшкина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стенюшкина Людмила

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