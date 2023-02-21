Стенюшкин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1999
Мать ребёнка: Стенюшкина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стенюшкина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Стенюшкина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стенюшкина Людмила