Медведь (Снитко) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Снитко Максим Лазаревич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1868
Сын: Медведь Максим Филиппович
Отец ребёнка: Медведь Филипп Сидорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Медведь) Анисия Филипповна
Отец ребёнка: Медведь Филипп Сидорович
Смерть
1915