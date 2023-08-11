Медведь (Снитко) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведь (Снитко) Анна Максимовна

Место рождения

Лоска, Чернігівська область

Дата рождения

1844

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Снитко Максим Лазаревич

Мать: не указана

Лоска, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Медведь Филипп Сидорович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Медведь Максим Филиппович

Отец ребёнка: Медведь Филипп Сидорович

Ушевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Медведь) Анисия Филипповна

Отец ребёнка: Медведь Филипп Сидорович

Ушевка, Чернігівська область
Смерть
1915
Ушевка, Чернігівська область

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