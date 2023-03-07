Мантрова (Семко) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мантрова (Семко) Светлана Ивановна

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Место рождения

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область

Дата рождения

03.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1958

Отец: Семко Иван Николаевич

Мать: Семко Галина Стефановна

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Около 1979

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Мантров Сергей

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
07.04.1980

Сын: Мантров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Мантров Сергей

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Около 1982

Сын: Мантров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Мантров Сергей

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мантров Сергей

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