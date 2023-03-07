Мантрова (Семко) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1958
Отец: Семко Иван Николаевич
Мать: Семко Галина Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1979
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Мантров Сергей
Рождение ребёнка
07.04.1980
Отец ребёнка: Мантров Сергей
Рождение ребёнка
Около 1982
Отец ребёнка: Мантров Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мантров Сергей