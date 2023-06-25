Пичужкова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1992

Дочь: Пичужкова Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: Пичужков Олег Васильевич

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.03.1995

Дочь: Подоляка Евгения Олеговна

Отец ребёнка: Пичужков Олег Васильевич

Азов, город Азов, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужков Олег Васильевич