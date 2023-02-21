Безбородько Андрей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородько Андрей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Безбородько Илья Андреевич

Мать: Ширай Анна Ивановна

Андрей Ильич (1784—1814), получил домашнее воспитание, продолжил образование в Париже. В день коронации Павла I был пожалован камергером Высочайшего двора и действительным статским советником. Служил ... Показать все
Смерть
1814
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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