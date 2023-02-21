Безбородько Андрей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Безбородько Илья Андреевич
Мать: Ширай Анна Ивановна
Андрей Ильич (1784—1814), получил домашнее воспитание, продолжил образование в Париже. В день коронации Павла I был пожалован камергером Высочайшего двора и действительным статским советником. Служил ... Показать все
Смерть
1814
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния